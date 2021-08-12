"Останавливаться" не значит "оставаться": МИД Азербайджана объяснил Армении ноябрьское Заявление

МИД Азербайджана опроверг сделанное накануне МИД Армении заявление, в котором Азербайджан обвиняется в якобы нарушении трехстороннего Заявления от 9 ноября прошлого года.

В Баку пояснили, что Ереван таким образом предпринял еще одну бесплодную попытку избежать выполнения обязательств по полному соблюдению положений документа.

"Обращаем внимание МИД Армении, что в пункте 1 трехстороннего Заявления объявляется о "полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г.", а также отмечается, что Азербайджанская Республика и Республика Армения "останавливаются на занимаемых ими позициях". Следует подчеркнуть, что слово "останавливаются" не означает "остаются" ни в данном, ни в любом другом контексте. Это относится как к русскому языку, на котором составлялось Заявление, так и к другим языкам", - уточнили в МИД АР.

В министерстве отметили, что пункт 3 документа определяет дислокацию российского миротворческого контингента "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", следующий пункт особо указывает на то, что "миротворческий контингент РФ развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Кроме того, в пункте 6 идет речь о том, что "АР гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Соответственно, пояснили в МИД АР, согласованные всеми сторонами формулировки подписанного тремя лидерами Заявления от 9 ноября прошлого года ясно говорят о выводе ВС Армении с территории Азербайджана, они никоим образом не допускают переброску и размещение армянских военнослужащих.

Причины такой "абсурдной интерпретации" армянской стороной ключевых положений документа могут заключаться либо в том, что Ереван не вполне осознавал суть подписываемого, либо с самого начала не планировал выполнять его требования в полном объеме, добавили в МИД Азербайджана. "Такое поведение в очередной раз подчеркивает деструктивную позицию этой страны", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве напомнили о знакомой мировому сообществу практике несоблюдения Арменией основополагающих норм и принципов международного права, решений международных организаций и взятых на себя обязательств, которая проявилась, в частности, в отказе Еревана выполнять требования четырех резолюций Совета Безопасности ООН 1993 года.

"Эта деструктивная практика лишена каких-либо перспектив в контексте обеспечения долгожданного мира и безопасности в регионе", - предупредили в Баку.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, власти Армении действительно неверно трактуют текст трехстороннего Заявления от 9 ноября. "Хотел бы обратить внимание на еще один момент, не затронутый МИД Азербайджана: в пункте 4 неспроста сформулировано, что РМК развертывается "параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Армения всегда настаивала на том, что на оккупированных землях находится не армия РА, а некая отдельная "армия обороны Карабаха", и при составлении Заявления этот момент был учтен. Формулировка именно "армянские вооруженные силы", а не "вооруженные силы Армении" означает, что все армянские солдаты и офицеры должны покинуть территорию Азербайджана. Иначе и невозможно было составить эту строку, поскольку Ереван заявил бы тогда, что его армии в захваченных районах нет, там только карабахские сепаратисты", - прежде всего сказал он.

"Редко обращают внимание на формулировку пункта 1, где говорится, что останавливаются (но не остаются!) на занимаемых ими позициях Азербайджанская Республика и Республика Армения. Здесь важно, что противостоящая Азербайджану сторона однозначно названа как Республика Армения, таким образом и Москва, и Ереван признают, что воевало с азербайджанскими войсками все-таки не сепаратисткое карабахское движение, а иностранное государство. Вместе с пунктом 4 это создает Армении безусловное обязательство по устранению с территории Азербайджана всех армянских военных: "Кто воевал с Азербайджаном? Армения. Кто должен покинуть Азербайджан? Армянские вооруженные силы". Таким образом, если в зоне РМК присутствует хотя бы один одетый в армянскую военную форму человек, это уже нарушение ноябрьского Заявления со стороны Армении", - обратил внимание Андрей Петров.

"В связи с этим проясняется смысл пункта 3, о котором тоже говорят нечасто. Вместо с пунктами 1 и 4 он устанавливает порядок вывода всех армянских вооруженных сил из Азербайджана: сначала стороны прекращают боевые действия и останавливаются (пункт 1), затем начинается ввод миротворцев вдоль линии соприкосновения остановившихся войск двух государств и вдоль Лачинского коридора (пункт 3), и пока это происходит, одновременно выводятся армянские войска (пункт 4). Когда войска согласно пункту 4 выведены, упомянутая в пункте 3 линия соприкосновения перестает существовать, вместо нее образуется граница зоны ответственности российских миротворцев. Важно, что по тем же формулировкам Армения обязалась вывести все свои войска до завершения развертывания РМК, а значит, начала нарушать Заявление еще в ноябре-декабре, когда Агдам, Кельбаджар и Лачин были деоккупированы, а в Ханкенди, Агдере и Ходжавенде армянские войска остались", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".