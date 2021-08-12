В Ингушетии созданы пищеблоки для приготовления горячего питания во всех школах

Все школы Ингушетии оснащены пищеблоками для приготовления горячего питания, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ранее 27 школ республики обеспечивались горячим питанием из пищеблоков других школ региона.

"Книгами в этом году наших учеников мы обеспечили, сейчас решили вопрос с организацией питания – пищеблоки для горячего питания теперь есть во всех школах Ингушетии", - написал он в Instagram. Он отметил, что ранее пищеблоками для приготовления горячего питания были оборудованы 94 из 121 школ.

Сегодня этот вопрос уже решен: во всех школах построены столовые и созданы комфортные условия. "Средства на решение проблемы мы выделили из регионального бюджета. Теперь будем контролировать подготовку зданий школ к началу учебного года", - также обратил внимание Калиматов.