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В Ингушетии созданы пищеблоки для приготовления горячего питания во всех школах

В Ингушетии созданы пищеблоки для приготовления горячего питания во всех школах

Все школы Ингушетии оснащены пищеблоками для приготовления горячего питания, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ранее 27 школ республики обеспечивались горячим питанием из пищеблоков других школ региона.

"Книгами в этом году наших учеников мы обеспечили, сейчас решили вопрос с организацией питания – пищеблоки для горячего питания теперь есть во всех школах Ингушетии",  - написал  он в Instagram.  Он отметил, что ранее пищеблоками для приготовления горячего питания  были оборудованы 94 из 121 школ.

Сегодня этот вопрос уже решен: во всех школах построены столовые и созданы комфортные условия. "Средства на решение проблемы мы выделили из регионального бюджета. Теперь будем контролировать подготовку зданий школ к началу учебного года", - также обратил внимание Калиматов.

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Вестник Кавказа

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