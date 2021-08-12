Правительство Пашиняна озвучило планы на две железные дороги в Азербайджан

Если процесс разблокирования транспортных коммуникаций в регионе будет развиваться, то новые железные дороги будут проложены через Нахчыван - Мегри и Иджеван, сообщил министр территориального развития и инфраструктур Армении Гнел Саносян сегодня после заседания кабмина.

"В результате открытия сообщения выиграем не только мы, но и соседние страны в регионе. А если говорить, к примеру, о железной дороге, то без строительства инфраструктуры нельзя достичь разблокирования, так как есть участки, где нет полотна, нужно строить новое", - приводит его слова Sputnik Армения.

Министр пояснил, что железнодорожные направления в этом случае будут аналогичны существовавшим во времена СССР.

Саносян добавил, что после полной разблокировки коммуникаций оба направления будут экономически выгодными.