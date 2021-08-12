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РКБ во Владикавказе станет ковидным госпиталем

РКБ во Владикавказе станет ковидным госпиталем

Республиканская клиническая больница во Владикавказе будет перепрофилирована в инфекционный госпиталь для приема больных с коронавирусной инфекцией, - сообщили в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.

"Готовится к перепрофилированию под ковидный госпиталь Республиканская клиническая больница", - сообщили в пресс-службе, добавив: по приказу министерства здравоохранения РФ дополнительные 150 коек также развернут и в клинической больнице Северо-Осетинской государственной медицинской академия (СОГМА), передает "Это Кавказ".

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