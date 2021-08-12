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В Тбилиси ремонтируют Метехский тоннель

В Тбилиси ремонтируют Метехский тоннель

В Метехском тоннеле в Тбилиси начались масштабные плановые профилактические работы: территория была очищена от мусора, приведены в порядок внутренний и внешний периметры, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В настоящее время сотрудники эксплуатационного департамента внешнего освещения, поменяли старое освещение, также отлажена электросеть и установлены 350 единиц LED-освещения.

Кроме того, обновлены разделительные линии и обозначены обочины, передает Sputnik Грузия, уточняя, что на месте занято 150 сотрудников "Тбилсервис групп" и спецтехника.

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Вестник Кавказа

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