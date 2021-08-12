Во вспыхнувшем в Ассинском ущелье автомобиле пострадали три человека

На пограничном посту в Ассинском ущелье в Ингушетии после ДТП загорелся легковой автомобиль, есть пострадавшие, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в Ассинском ущелье в районе пограничного поста произошло ДТП. До прибытия спасательного расчета автомобиль ВАЗ-2110 был полностью охвачен огнем", - рассказал собеседник, передает "Интерфакс".

В огне пострадали три человека, из салона авто их извлекали десять спасателей филиала Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда "Ингушский" и три единицы техники, все они доставлены в больницу, - говорится в сообщении.