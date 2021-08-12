Экскурсия к Цейскому леднику стала последней для туриста из Кирова

Во время экскурсии к Цейскому леднику в горах Северной Осетии туристу из города Кирова стало плохо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"По прибытию на место спасатели установили, что мужчина 49 лет скончался на месте. Происшествие произошло на экотропе", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Спасатели доставят тело умершего туриста на равнину, после чего передадут сотрудникам правоохранительных органов для выяснения причин его смерти.