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Экскурсия к Цейскому леднику стала последней для туриста из Кирова

Фото: Yandex
Фото: Yandex

Во время экскурсии к Цейскому леднику в горах Северной Осетии туристу из города Кирова стало плохо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"По прибытию на место спасатели установили, что мужчина 49 лет скончался на месте. Происшествие произошло на экотропе", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Спасатели доставят тело умершего туриста на равнину, после чего передадут сотрудникам правоохранительных органов для выяснения причин его смерти.

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Вестник Кавказа

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