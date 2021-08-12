Самый популярный в мире мультсериал "Маша и медведь" выпустил серию об Азербайджане (ВИДЕО)

кадр из мультфильма "Маша и медведь"

Создатели знаменитого российского мультфильма "Маша и медведь" - студия "Анимаккорд" - выпустили серию, посвященную Азербайджану. Посмотреть ее можно на официальном YouTube-канале проекта.

В мультфильме из серии "Машины сказки" главная героиня рассказывает своим игрушкам сказку про малыша Джиртана - героя азербайджанских народных сказок Джыртдана.

Действие ее разворачивается в Гобустане. Мальчик Джиртан, появившийся на свет из подаренного бездетным супругам странствующим дервишем граната, становится их радостью и опорой, хитростью освобождает запруженную дивами реку, берет верх над богачом и завоевывает уважение всех соседей.

Характерно, что, рассказывая сказку, Маша угощает куклу и плюшевого медведя пахлавой и шакяр-бурой, а в середине мультфильма на столике появляются и русские сушки.

Сегодня стало известно, что мультсериал "Маша и Медведь" занял первое место в мировом рейтинге самых востребованных детских шоу Parrot Analytics. В последние два месяца он более популярен, чем "Свинка Пеппа", "Щенячий патруль" и "Улица Сезам".