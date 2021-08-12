Кабардино-Балкария привилась на 44%

В пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарии сообщили о том, что 44% жителей региона, которых необходимо вакцинировать от коронавируса, по данным местных властей, уже сделали прививку.

Темпы вакцинации в республике не снижаются, ежедневно через прививочные пункты проходят порядка 4 тыс человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в республике планируется вакцинировать 397 тыс жителей. 15 июля в республике была введена обязательная вакцинация от коронавируса для нектарах видов профессий, напоминает ТАСС.