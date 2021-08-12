Наводнения в Турции унесли пять жизней – СМИ

Сильные дожди, обрушившиеся накануне на север Турции, привели к наводнениям, в результате которых погибли как минимум пять человек, один числится пропавшим без вести, - пишет турецкая газета "Хюрриет".

"С метеорологической точки зрения, вполне вероятно, что мы столкнулись с катастрофой, которую не видели уже 50 или даже 100 лет", - сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, цитирует его "Интерфакс".

От непогоды пострадали провинции Бартын, Кастамону, Синоп и Самсун, в десятке деревень района Улус в провинции Бартын отключили электричество, а в провинции Синон в районе Аянджик эвакуирована больница, - сообщило управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

В охваченных стихией районах затоплено множество домов и предприятий, разрушены мосты и дороги, а в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк, пострадали 13 человек, - добавили в управлении.

Для эвакуации жителей в регионе задействованы военные вертолеты. Министерство внутренних дел попросило жителей провинций Бартын, Кастамону и Синоп не покидать безопасные места и не пользоваться дорогами в районе наводнений.