Четыре человека стали жертвами аварии в Адыгее

Четыре человека погибли в аварии в Майкопском районе Адыгеи. Также находившийся в салоне одного из авто ребенок госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Стало известно, что накануне на 98-м км автодороги "Кавказ" около станицы Кужорской произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и "Mazda". "От полученных травм на месте скончалась управлявшая "Жигулями" 46-летняя женщина, проживавшая в Майкопском районе, а также 23-летний сотрудник полиции Майкопа, находившийся в момент столкновения в иномарке", - говорится в сообщении.

Позднее от полученных травм в больнице скончались 5-летний ребенок и 26-летний сотрудник полиции Майкопа. Уточняется, что в момент аварии полицейские находились не при исполнении.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.