Антиваксеры на Ростовской АЭС будут в изоляции от коллектива - СМИ

Руководство Ростовской АЭС приняло решение ограничить доступ на территорию предприятия 32 непривитым сотрудникам, теперь они будут работать в отдельном здании. - сообщает издание Znak.com.

"Я работаю в химическом цехе реакторного отделения, пришел приказ, что меня на работу на территорию АЭС уже не пустят, потому что я отказалась от прививки. Мне уже заблокировали пропуск. Всех непривитых будут отселять за территорию, чтобы мы работали в отдельных зданиях", – рассказала изданию сотрудница АЭС Татьяна Амирханова, передает "АиФ-Ростов".

Женщина аргументировала отказ от вакцинации тем, что не хочет ставить эксперименты над своим организмом, но опасается того, что из-за новых ограничительных мер ее зарплата уменьшится.

В пресс-службе АЭС подтвердили факт того, что 32 работника будут изолированы от коллектива в другом здании, однако заверили, что зарплату на предприятии снижать не планируют.