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Школьников и студентов приглашают на дизайн-интенсив в Пятигорске

Школьников и студентов приглашают на дизайн-интенсив в Пятигорске

В Пятигорске в центре молодежного инновационного творчества "Hi-Tech Импульс" с 21 по 22 августа стартует бесплатный дизайн-интенсив для школьников и студентов. Участники интенсива будут разделены на два потока, число мест ограничено, сообщили в управлении по информполитике правительства края.

Участников интенсива познакомят с различными направлениями дизайна, 3D-редактором и областями его применения в архитектуре и геймдизайне. Также им предстоит изучение основ печати на 3D-принтере и многое другое.

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Вестник Кавказа

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