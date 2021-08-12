Школьников и студентов приглашают на дизайн-интенсив в Пятигорске

В Пятигорске в центре молодежного инновационного творчества "Hi-Tech Импульс" с 21 по 22 августа стартует бесплатный дизайн-интенсив для школьников и студентов. Участники интенсива будут разделены на два потока, число мест ограничено, сообщили в управлении по информполитике правительства края.

Участников интенсива познакомят с различными направлениями дизайна, 3D-редактором и областями его применения в архитектуре и геймдизайне. Также им предстоит изучение основ печати на 3D-принтере и многое другое.