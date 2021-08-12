Бесплатную вакцину от коронавируса продавали преступницы в Ташкенте

Правоохранители пресекли попытку продажи узбекско-китайской коронавирусной вакцины, похищенной из одной из поликлиник Ташкента, такое сообщение распространило Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД Узбекистана.

Преступление было совершено еще в начале июля, но известно о нем стало лишь сейчас. На торговцев бесплатной вакциной пожаловался местный житель, встретивший их объявление в Telegram.

"По данному факту 8 июля текущего года сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД Республики Узбекистан напротив кафе "Гурман", расположенного по улице Лутфи Учтепинского района столицы, было проведено оперативное мероприятие, в ходе которого с поличным при получении $1,4 тыс от условленной суммы была задержана гражданка А. З., договорившаяся с М. Я. о продаже 186 доз вакцины Covid-19. Yangi koronavirus recombinant vaksinasi (CHO hujayrasi) ZF-UZ VAC2001 за 27 млн 750 тыс сумов ($2,6 тыс)", - цитирует сообщение Sputnik Узбекистан.

В результате доследственной проверки выяснилось, что преступница получила вакцины от старшей медсестры одной из семейных поликлиник Яккасарайского района столицы.

В отношении обеих злоумышленниц открыто уголовное дело.