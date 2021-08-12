Apple вернула Чечне ее название на картах для Украины

Apple внесла исправления в карты Apple Maps для Украины, исправив название Чечни, - сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня Apple внесла исправления в карты в Украине с обозначением "Чеченська Республiка", - рассказали в компании, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", до этого Чечня на украиноязычных картах Apple Maps была обозначена как "Чеченська Республіка Ічкерія" (террористическая организация, запрещенная в РФ).