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Ставрополье получило новую партию "Спутник Лайт"

Ставрополье получило новую партию &quot;Спутник Лайт&quot;

Ставропольский край получил очередную партию "Спутник Лайт". В прошлые выходные в регион поступило 81,6 тыс доз препарата. В настоящее время линейка вакцин от коронавируса на Ставрополье представлена всеми четырьмя зарегистрированными в России препаратами.

В отличие от других вакцин "Спутник Лайт" – это однокомпонентный препарат.

Ранее этот препарат рекомендовался для вакцинации людей в возрасте до 30 лет, а в настоящее время его применение одобрено для возрастной категории от 18 до 60 лет.

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Вестник Кавказа

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