Ставрополье получило новую партию "Спутник Лайт"

Ставропольский край получил очередную партию "Спутник Лайт". В прошлые выходные в регион поступило 81,6 тыс доз препарата. В настоящее время линейка вакцин от коронавируса на Ставрополье представлена всеми четырьмя зарегистрированными в России препаратами.

В отличие от других вакцин "Спутник Лайт" – это однокомпонентный препарат.

Ранее этот препарат рекомендовался для вакцинации людей в возрасте до 30 лет, а в настоящее время его применение одобрено для возрастной категории от 18 до 60 лет.