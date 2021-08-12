Украинская легкоатлетка Магучих прокомментировала фото с Ласицкене

Легкоатлетка из Украины Ярослава Магучих, получившая бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио подверглась на родине нападкам за фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Впоследствии она заявила, что в ее поступке не было политики.

"По фото [с Марией Ласицкене] – я ее поздравила. Там не было никакой политики", - сказала она журналистам в аэропорту "Борисполь" по прибытии из Токио.

Далее Ярослава Магучих отметила, что поздравлять друг друга после соревнований – это спортивная традиция.

Член олимпийской сборной Украины в Токио Ярослава Магучих, завоевав бронзу ОИ-2020 обнялась, с Ласицкене, которая выиграла золотую медаль. Позднее это фото вызвало резкое осуждение у части украинских пользователей соцсетей, а также критику некоторых официальных лиц, отмечает ТАСС.