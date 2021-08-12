Новые ливни подтопили крымскую Красногорку

Сильные дожди, пришедшие в Крым, привели к локальным подтоплениям домовладений в селе Красногорка Ленинского района на востоке полуострова, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Сильный дождь прошел накануне вечером в Симферопольском районе, что привело к перенаполнению природного естественного водоема и сходу воды между селами Краснолесье и Доброе. Подтопило ряд домов и придомовых территорий, а также участок автодороги Симферополь-Ялта, спасатели эвакуировали шесть человек, - передает РИА Новости.

На месте подтоплений в Красногорке работает оперативная группа, количество подтопленных домовладений уточняется, – добавили в пресс-службе.