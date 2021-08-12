Антиваксеров заставят дважды в месяц сдавать ПЦР в Армении

Жители Армении, отказывающиеся от вакцинации против коронавируса, должны будут каждые две недели сдавать ПЦР-тест, о планах издать соответствующее постановление рассказала министр здравоохранения Анаит Аванесян.

"В настоящее время мы работаем над внесением изменений в правовые акты. У нас стабильный рост выявленных случаев заражения COVID, и мы должны сделать все возможное для защиты наших граждан", - цитирует главу ведомства Sputnik Армения.

Аванесян предупредила, что начало учебного года спровоцирует рост заболеваемости, а предлагаемые механизмы помогут взять ситуацию под контроль.

Она напомнила, что прививки должны сделать в первую очередь педагоги и преподаватели, сотрудники точек общепита, частного сектора, муниципалитетов и государственных учреждений.