Антиваксеров заставят дважды в месяц сдавать ПЦР в Армении
Жители Армении, отказывающиеся от вакцинации против коронавируса, должны будут каждые две недели сдавать ПЦР-тест, о планах издать соответствующее постановление рассказала министр здравоохранения Анаит Аванесян.
"В настоящее время мы работаем над внесением изменений в правовые акты. У нас стабильный рост выявленных случаев заражения COVID, и мы должны сделать все возможное для защиты наших граждан", - цитирует главу ведомства Sputnik Армения.
Аванесян предупредила, что начало учебного года спровоцирует рост заболеваемости, а предлагаемые механизмы помогут взять ситуацию под контроль.
Она напомнила, что прививки должны сделать в первую очередь педагоги и преподаватели, сотрудники точек общепита, частного сектора, муниципалитетов и государственных учреждений.
Вестник Кавказа
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