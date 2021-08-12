Донские угольные шахты Ахметова купит гражданка Армении?

Принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову компания ДТЭК намеревается продать три угольных компании, находящиеся в донском регионе, - пишет "КоммерсантЪ".

На продажу выставлены АО "Донской антрацит", ООО "Сулинантрацит" и АО "Шахтоуправление "Обуховская", на которых приходится более половины всего добываемого в донском регионе угля. Покупателем выступит кипрская Valleyton Investments Limited. Ходатайство будущего владельца уже одобрено со стороны антимонопольщиков.

По данным издания, номинальным владельцем компании-покупателя значится гражданка Армении Елена Оганесян, чье имя на угольном рынке неизвестно.

Весь смысл владения донскими угольными активами для Ахметова заключался в возможности поставлять уголь на Украину, с чем у компаний возникли серьезные сложности.

ДТЭК владеет шахтами в Ростовской области с 2012 года, причем компания имеет долги перед российскими банками, - говорится в материале.