В Тбилиси проходит спецоперация по задержанию наркоторговцев

В Тбилиси идет облава на наркоторговцев, информирует МВД Грузии, уточняя, что спецоперация проходит в поселке Поничала.

В пресс-службе ведомства уточнили, что спецоперация, связанная с наркопреступлениями, проводится и в других районах столицы. Ее детали будут обнародованы в специальном заявлении МВД, передает Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что 17 июня в Поничала и других районах столицы была завершена продлившаяся два месяца спецоперация, в результате которой были задержаны 20 наркореализаторов и восемь покупателей запрещенных препаратов.