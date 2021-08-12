Правоохранители нашли в ингушском Даттыхе тайник боевиков

В сельском поселении Даттых Сунженского района Ингушетии обнаружен схрон с боеприпасами, - сообщили в управлении Росгвардии по региону.

"Правоохранители, прибывшие по сигналу от межмуниципального отдела МВД "Сунженский", обнаружили закопанную пластиковую канистру, содержащую несколько гранат различных типов, унифицированные запалы, а также более полутора сотен патронов различного калибра", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Предположительный срок нахождения обследованных предметов в земле составляет шесть лет. Все боеприпасы идентифицированы и переданы для дальнейших проверок сотрудникам МВД, - говорится в сообщении.