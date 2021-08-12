На востоке Грузии полыхает лесной пожар

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии сообщили о том, что в нескольких километрах от города Кварели в Кахети горит Нижний покров леса.

На месте работает несколько бригад пожарных. Работы по локализации огня продолжаются, однако ситуация находится под контролем.

"Огонь не угрожает населенным пунктам. Точная площадь возгорания устанавливается", - пишет Sputnik Грузия.

Ранее Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и Национальное агентство окружающей среды предупреждали о возможности лесных пожаров, так как на территории Грузии установилась сухая жаркая погода.