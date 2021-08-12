За сутки в России от коронавируса погибло свыше 800 человек

За минувшие сутки Россия поставила новый антирекорд по количеству смертей из-за коронавируса - новый максимум смертности за время пандемии составляет 808 пациентов, - следует из данных оперативного штаба.

До этого максимальное число умерших было зафиксировано 16 июля - 799, такое же число скончавшихся было накануне. Наибольшее число умерших в Москве - 56, в Санкт-Петербурге - 48, в Краснодарском крае - 32. Выздоровели за сутки 20 195 человек.

На Северном Кавказе выявлено 956 случаев инфицирования опасным вирусом. В Ставропольском крае за сутки наличие коронавируса подтверждено у 342 человек, в Дагестане выявлено 197 новых случаев, в Чечне - 145, в Кабардино-Балкарии - 90, в Северной Осетии - 68, в Ингушетии - 58, в Карачаево-Черкесии - 56.



Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в стране составил 21 932 случая: в Москве заболели еще 2 294 человека, выздоровели за сутки 3 329 человек. В Санкт-Петербурге за сутки выявлен 1 801 новый случай, в Московской области - 1 143.

Всего за пандемию в России зарегистрировано 6 млн 534 тыс 791 случай коронавирусной инфекции, 168 049 умерших и 5 млн 828 тыс 972 выписанных пациентов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" вирусолог Алексей Аграновский, в росте смертности виноват штамм Delta. "Не стоит обольщаться цифрами статистики заболеваемости, о стабилизации ситуации сейчас говорят для того, чтобы успокоить людей. Может быть, это и правильно, волновать людей не стоит попусту. Тем не менее, опасность умереть от заражения коронавирусом сейчас остается, и главная причина в том, что по стране широко распространился очень заразный штамм Delta. Хотя он не более смертельный, чем другие штаммы, высокая заболеваемость, которую он порождает, обеспечивает большее число смертей", - пояснил он.

"Самый главный вопрос в таких ситуациях – что делать? Надо вакцинироваться. Лучшая вакцина в РФ – это "Спутник V". Но многие люди не хотят вакцинироваться. Чем больше людей не хотят вакцинироваться, тем ситуация будет нестабильнее и хуже. Будут новые случаи заболевания, будет более быстрое распространение. И будет больше, к сожалению, летальных исходов", - добавил Алексей Аграновский, подчеркнув, что оценивает текущий прогресс вакцинации в России недостаточным.

"Можно будет серьезно о чем-то говорить, когда удастся достигнуть хотя бы 50-процентной вакцинации населения, а лучше, чтобы привилось еще больше людей. Пока этого нет, все очень зыбко. Можно говорить о волнах, о вспышках, о чем угодно – но ситуация все еще не под контролем, и смертность может оставаться высокой, к сожалению", - заключил вирусолог.