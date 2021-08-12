Неадекватного дебошира с ножом обезвредили росгвардейцы на детской площадке в Крыму
Мужчина, который опасно вел себя на детской площадке, задержан в Евпатории, об этом рассказал начальник пресс-службы управления Росгвардии по Крыму Владимир Попов.
"В Евпатории сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пристававшего к детям на детской площадке", - цитирует его РИА Новости.
Попов пояснил, что задержанный - местный житель - был пьян, действовал неадекватно и озвучивал нецензурную ругань. Более того, увидев росгвардейцев, он отбросил в сторону нож.
Силовики несколько раз попросили дебошира прекратить хулиганские действия, но все обращения он проигнорировал, поэтому к нему применили физическую силу и задержали его.
Вестник Кавказа
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