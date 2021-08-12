Район в Волгоградской области полыхает на 200 га

Площадь ландшафтного пожара в Даниловском районе Волгоградской области составляет 200 га, сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона.

Уточнятся, что накануне из-за возгорания планировалось эвакуировать жителей хутора Каменночерновского.

"Было оперативно увеличено количество задействованной техники - до 36 единиц, к тушению привлекли сотрудников региональной противопожарной службы, ГУ МЧС России по Волгоградской области, а также местных лесничеств", - сообщает администрация, уточняя, что также для обеспечения оперативной работы задействовали мобильный пункт управления и передвижной пункт управления беспилотных летательных средств, развернуты два пункта временного размещения.

В настоящее время ситуация находится на контроле оперативного штаба, угрозы населенным пунктам нет. На месте возгорания продолжают работать пожарные, производится проливка отдельных участков.

Согласно предварительной причине, пожар мог возникнуть из-за грозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу.