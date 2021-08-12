Столичные фармацевты поставляли в Астрахань сильнодействующие лекарства

Волгоградские полицейские совместно с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ пресекли нелегальный канал сбыта сильнодействующих веществ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти на преступное сообщество удалось после обыска полицией такси на посту ДПС в Волгоградской области. При обыске в салоне автомобиля было обнаружено около килограмма таблеток прегабалина, который был куплен в одной из аптек в городе Одинцово и с помощью такси перевозился в Астрахань, - передает "Интерфакс".

В ходе обысков в аптеке в Одинцове была изъята оставшаяся часть лекарств и задержаны владелец аптеки, трое фармацевтов и охранник. Поставлял препарат в аптеку житель ближнего зарубежья, у него было изъято почти 35 кг лекарства.

"В ходе обысков изъяты более 10 тыс флаконов и более 13 тыс капсул, содержащих тропикамид и прегабалин. Общий вес изъятого превышает 178 кг", - рассказала Волк.

Была задержана и менеджер фармацевтической компании, которая приобретала у участников группы лекарства и организовала их поставки в регионы России, а также в страны ближнего зарубежья. Всего фигурантами уголовных дел стали 14 человек. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на контрабанду сильнодействующих веществ" и "незаконный оборот ядовитых веществ".