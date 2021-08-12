Вакцинированными в Сочи приезжает 66% туристов

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о том, что около 66% гостей, приезжающих на отдых, имеют сертификат о вакцинации от коронавируса, еще 28% отдыхающих – это дети.

Кроме того, градоначальник отметил, что в Сочи работают 32 прививочных пункта, также развернут кабинет в гостиничном комплексе "Жемчужина"

"Для вакцинации туристов, которые заселились и дали согласие на добровольную вакцинацию в течение 3 дней, необходимо порядка 50 тыс доз вакцины", - написал глава города в Telegram-канале.

Также мэр Сочи отметил, что региональный Минздрав подтвердил готовность обеспечить своевременную поставку вакцины в город.