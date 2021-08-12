Ставрополь восстанавливается после разгула непогоды

В Ставрополе устраняют последствия сильнейшего ливня: коммунальщики до позднего вечера приводили город в порядок, утром работы продолжились.

В ночь на 12 августа на Ставрополь обрушился очередной ливень со шквалистым ветром, в результате чего в региональной столице было зафиксировано 68 происшествий, таких как падение деревьев и веток, обрывы проводов, подтопления зданий и частных домов.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. "С проезжих частей, тротуаров и дворов вывезено уже более 20 деревьев и упавших веток. Кроме того, от наносов освободили около 500 решеток ливневых решеток", - пишет "КП Краснодар".