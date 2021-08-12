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Ростовские власти ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

Фото администрации Ростова-на-Дону
Фото администрации Ростова-на-Дону

Власти донской столицы усилили контроль за соблюдением масочного режима пассажирами городского общественного транспорта, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Ежедневно на городские маршруты теперь выходят десять групп мониторинга, еще 13 групп из сотрудников АТП работают на крупных или конечных его остановках – все они контролируют масочный режим среди пассажиров и водителей, - передает "АиФ-Ростов".

Только за первые десять дней августа группы АТП проинспектировали более 4 050 транспортных средств, в отношении 26 водителей применены меры дисциплинарного взыскания, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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