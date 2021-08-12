Ростовские власти ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

Власти донской столицы усилили контроль за соблюдением масочного режима пассажирами городского общественного транспорта, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Ежедневно на городские маршруты теперь выходят десять групп мониторинга, еще 13 групп из сотрудников АТП работают на крупных или конечных его остановках – все они контролируют масочный режим среди пассажиров и водителей, - передает "АиФ-Ростов".

Только за первые десять дней августа группы АТП проинспектировали более 4 050 транспортных средств, в отношении 26 водителей применены меры дисциплинарного взыскания, - говорится в сообщении.