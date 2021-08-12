Проценко констатировал снижение заболеваемости COVID-19

В России заболеваемость коронавирусом и число госпитализированных россиян снижаются, сообщил главврач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах – примерно одинаково", - сказал он в ходе визита в ЦУР Забайкальского края.

Далее Проценко отметил, что столице спад начался примерно на неделю раньше, чем в регионах. Медик связал снижение заболеваемости коронавирусом с ростом числа вакцинированных против него людей и добавил, что если в стране начнется новая волна пандемии, система здравоохранения к ней готова.

В заключение Проценко подчеркнул, что развитие эпидемиологической обстановки в России зависит от отношения граждан к вакцинации, и призвал всех привиться, передает РИА Новости.