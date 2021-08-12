Хлеборобы Дона установили новый рекорд по ранним зерновым

Донские аграрии побили собственный рекорд, собрав уже 12,7 млн т ранних зерновых, - рассказал губернатор региона Василий Голубев.

"Это даже больше, чем было у нас в самом щедром на урожай 2017 году, когда валовой сбор ранних зерновых составил 12,6 млн т", - поведал глава региона, передает "АиФ-Ростов".

Средняя урожайность выросла на три центнера в расчете на гектар и составляет теперь 37,9 ц с одного гектара. 98% донского зерна признано высококачественным.

Напомним, в общей сложности в минувшем году на Дону собрали 11,7 млн т зерна.