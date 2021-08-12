Никол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым

Ереван готов возобновить переговоры с Баку на высоком и на высочайшем уровнях, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Он уточнил, что имеет в виду возможность личной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой можно было бы обсудить вопросы послевоенного урегулирования и в целом ситуацию в регионе.

По словам Пашиняна, армянская сторона ожидает конкретных предложений по этому поводу от Минской группы ОБСЕ, пишет ТАСС.

Политик также заявил о необходимости запуска механизма международного мониторинга, напомнив, что ранее предлагал выступить в этой роли ОДКБ либо сопредседателям МГ ОБСЕ.

Кроме того, премьер указал, что "Ереван готов возобновить работу трехсторонней комиссии вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по разблокировке региональных коммуникаций".

Он отметил также, что позиция РА по демаркации и делимитации государственной границы не претерпела изменений. "В этом направлении также работы должны активизироваться", - пояснил политик.