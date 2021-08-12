В Кисловодске восстановили водоснабжение

Специалисты полностью восстановили водоснабжение в курортном Кисловодске, где ранее было зафиксировано повышение ее мутности на местных очистных сооружениях.

"В Кисловодске водоснабжение восстановлено по штатной схеме", - информирует пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Уточняется, что в настоящее время идет поэтапное заполнение системы водоснабжения и повышение давления в сети до рабочих показателей.

Ранее сообщалось, что из-за ЧП без воды оставались более 137 тысяч человек. По словам и.о. главы города-курорта Вячеслава Сергиенко, повышение мутности водохранилища вызвал сход селевого потока.