В Узбекистане появился институт уполномоченного по правам ребенка

В Узбекистане официально учрежден институт уполномоченного Олий Мажлиса (парламента) по правам ребенка (детский омбудсмен), - говорится в указе президента страны Шавката Мирзиеева "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка".

Цель нового института - кардинально усовершенствовать институциональные и правовые основы защиты прав, свобод и законных интересов детей, раннего предупреждения безнадзорности и совершения правонарушений среди детей, - передает Sputnik Узбекистан.

Детский омбудсмен подотчетен палатам Олий Мажлиса, хотя и осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от госорганов. Он избирается сроком на пять лет, а его кандидатура вносится президентом.

Согласно указу, межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних республики, областей и районов преобразованы в Национальные комиссии по вопросам детей, а в составе Секретариата по вопросам образования и здравоохранения Кабинета министров с 1 сентября начнет функционировать Сектор по вопросам защиты детей. Также секретариаты по вопросам защиты детей заработают в хокимиятах областей.