Названы сроки вакцинации детей от коронавируса в Казахстане
Вакцинация от коронавируса детей начнется в Казахстане уже через пару месяцев, об этом рассказала глава ассоциации педиатров Нур-Султана, доктор медицинских наук Сагира Абдрахманова.
"Наше министерство здравоохранения заключило с Pfizer договор, и мы будем прививать в четвертом квартале наших детей... Планируется вакцинация с 12 лет", - цитирует ее Sputnik Казахстан.
Специалист подчеркнула, что прививки детям будут делаться на добровольной основе, а также напомнила, что у взрослых после этого препарата осложнения возникали очень редко.
Абдрахманова отметила, что весь мир идет к детской вакцинации от ковида, например, в Израиле прививки можно будет сделать детям в возрасте от четырех лет.
Вестник Кавказа
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