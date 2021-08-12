Названы сроки вакцинации детей от коронавируса в Казахстане

Вакцинация от коронавируса детей начнется в Казахстане уже через пару месяцев, об этом рассказала глава ассоциации педиатров Нур-Султана, доктор медицинских наук Сагира Абдрахманова.

"Наше министерство здравоохранения заключило с Pfizer договор, и мы будем прививать в четвертом квартале наших детей... Планируется вакцинация с 12 лет", - цитирует ее Sputnik Казахстан.

Специалист подчеркнула, что прививки детям будут делаться на добровольной основе, а также напомнила, что у взрослых после этого препарата осложнения возникали очень редко.

Абдрахманова отметила, что весь мир идет к детской вакцинации от ковида, например, в Израиле прививки можно будет сделать детям в возрасте от четырех лет.