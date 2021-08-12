Ограничено движение на автобане Тбилиси-Сенаки-Леселидзе

Департамент автомобильных дорог Грузии предупреждает о том, что сегодня будет ограничено движение на участке автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Ограничения будут происходить каждый час с интервалом в 15 минут до 20:00.

Причина – строительные работы на 178-м км автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (участок Шорапани-Аргвета).

"Из-за демонтажных работ для обеспечения безопасного транспортного движения дорога на этом участке будет периодически закрываться каждый час", - приводит сообщение ведомства Sputnik Грузия.

Уточняется, что регулировать транспортный поток будет патрульная полиция.