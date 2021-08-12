Жителей Кубани предупредили о сильных дождях

Сегодня днем в Краснодаре ожидается дождь, воздух прогреется до 25 градусов тепла, а вечером станет прохладнее до 21 со знаком плюс, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды..

В крае местами пройдут ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с, на Азовском побережье днем воздух прогреется до 26-31, на Черноморском - до 24-29 градусов, - передает портал Юга.ру.

До 14 августа в крае действует штормовое предупреждение - ожидаются ливни с градом и шквалистым усилением ветра, а на малых реках и водотоках Черноморского побережья, на юго-западных притоках реки Кубань и в бассейнах рек Псекупс, Пшеха и Пшиш ожидаются резкие подъемы уровня воды, вплоть до достижения опасных отметок.