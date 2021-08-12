Уснувший водитель заживо сгорел в ДТП в Джизакской области
Страшное ДТП произошло в Джизакской области Узбекистана, такое сообщение опубликовано на сайте регионального УВД.
В нем говорится, что накануне в Зааминском районе, на 256-м километре автодороги Коканд - Джизак, легковая машина Nexia врезалась в грузовик ЗИЛ-138.
От столкновения "легковушка", за рулем которой находился житель села Бешюз Б.У., загорелась. Извлечь водителя из пылающего автомобиля не удалось, и он погиб.
По предварительной версии, мужчина заснул за рулем Nexia и выехал на полосу, по которой ехал грузовик. Открыто уголовное дело.
Вестник Кавказа
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