Уснувший водитель заживо сгорел в ДТП в Джизакской области

Страшное ДТП произошло в Джизакской области Узбекистана, такое сообщение опубликовано на сайте регионального УВД.

В нем говорится, что накануне в Зааминском районе, на 256-м километре автодороги Коканд - Джизак, легковая машина Nexia врезалась в грузовик ЗИЛ-138.

От столкновения "легковушка", за рулем которой находился житель села Бешюз Б.У., загорелась. Извлечь водителя из пылающего автомобиля не удалось, и он погиб.

По предварительной версии, мужчина заснул за рулем Nexia и выехал на полосу, по которой ехал грузовик. Открыто уголовное дело.