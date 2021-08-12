Четыре человека стали жертвами наводнения в Турции

Четыре человека погибли из-за наводнения в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствиям страны (AFAD), уточняя, что причиной наводнения стали проливные дожди.

"Четыре человека погибли при наводнение в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - приводит сообщения ведомства РИА Новости.

Уточняется, что на месте ведутся поисково-спасательные работы.