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Транскам расчистили от последствий селя

Транскам расчистили от последствий селя

Специалисты дорожных служб расчистили дорожное полотно на Транскавказской магистрали после схода селя, движение восстановлено, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"После расчистки дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, что позволило обеспечить безопасный проезд автотранспортных средств, разрешено движение для всех видов автомобилей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, Транскам был закрыт из-за схода селя на 69-м километре трассы с 19:20 мск понедельника.

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Вестник Кавказа

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