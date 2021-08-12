Транскам расчистили от последствий селя

Специалисты дорожных служб расчистили дорожное полотно на Транскавказской магистрали после схода селя, движение восстановлено, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"После расчистки дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, что позволило обеспечить безопасный проезд автотранспортных средств, разрешено движение для всех видов автомобилей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, Транскам был закрыт из-за схода селя на 69-м километре трассы с 19:20 мск понедельника.