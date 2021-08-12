Армения готовит реванш

К сегодняшнему дню нарушения Арменией ноябрьского Заявления о прекращении Карабахской войны – обстрелы азербайджанских позиций через границу а также из зоны ответственности российских миротворцев – перешли из регулярных в ежедневные.

Стрельба ведется в разных районах, к примеру, в ночь на четверг, по сообщению Минобороны АР, армянские подразделения стреляли с позиций в населенных пунктах Чамбарак, Ттуджур и Ашагы Шорджа Гегаркуникской области в направлении населенных пунктов Заманлы и Гаравелляр Кедабекского района и населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района.

В результате обстрелов погибших и раненых среди азербайджанских военных не было, оперативная обстановка по-прежнему под контролем ВС АР, однако сама тенденция указывает на то, что ожидания миролюбивой политики режима Никола Пашиняна после победы на внеочередных парламентских выборах не оправдали себя. Победив карабахский клан зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, премьер-министр, по всей видимости, решил еще раз попытаться победить Азербайджан.

Несмотря на то, что граждане Армении проголосовали де-факто против реванша в войне с Азербайджаном, на чем настаивали Кочарян и Саргсян, и дали Пашиняну карт-бланш на полноценную нормализацию отношений Еревана с Баку, "революционная" армянская власть, как и прежде, предпочла пойти по агрессивной стезе своих же противников. Теперь реванш в войне с Азербайджаном готовит Никол Пашинян.

Дело не только в обстрелах. Ереван стал активно накачивать зону ответственности российских миротворцев своими войсками. Солдаты ВС Армении прибывают в Карабах через Лачинский коридор, армянские политики, изображающие "руководство" фейкового режима в Ханкенди, уверяют, что это коренные карабахцы, которые имеют право находиться на территории Азербайджана как местное население. Эти люди устанавливают новые военные посты в зоне РМК, готовят новую оборонную линию – с очевидной целью попытаться удержать силой часть азербайджанской земли.

Обстрелы Армения использует как повод остановить исполнение ноябрьского и январского Заявлений в части разблокирования региональных транспортных коммуникаций. Организованная специально для этого трехсторонняя группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджан и Армении в последний раз собиралась в апреле, и вот уже четыре месяца не может возобновить работу, поскольку режим Пашиняна согласен продолжить диалог только после того, как азербайджанские войска уйдут на те позиции, на каких их хочет видеть Ереван.

Можно видеть, что Армения пытается как бы забыть, что Карабахская война окончена, нагорно-карабахский конфликт ушел в прошлое и все оккупационные планы армянских националистов потерпели фиаско. Вновь каждый день стреляют на границе, вновь Ереван тормозит и затягивает переговоры по мирному урегулированию, выдвигая нереализуемые требования, вновь армянская армия накачивает Карабах своими солдатами. Власти Армении возобновили всю прежнюю агрессивную риторику и обращения ко всем мировым центрам силы с просьбой претворить мечты Еревана о захвате земли соседа в жизнь. Как будто и не было освобождения оккупированных азербайджанских районов, разгрома армии агрессора, принуждения его к миру и капитуляции Армении в войне.

На этом фоне сегодняшнее предложение Никола Пашиняна о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и возобновить переговоры выглядит скорее как еще один шаг к реставрации прежнего положения дел, чем как продвижение к мирному договору между двумя странами. Требования Пашиняна уже известны – граница должна быть делимитирована так, как хотят армянские власти, террористы, заброшенные в Азербайджан после войны, должны быть выданы Армении в статусе военнопленных, послевоенный процесс из трехстороннего формата с участием России должен быть возвращен в устаревший формат Минской группы ОБСЕ, фейковый режим в Ханкенди должен получить некий "статус".

Ничего из этого Армения как проигравшая, почти полностью уничтоженная и бессильная сторона требовать не может и тем более не может рассчитывать, что победивший в войне Азербайджан согласится на эти бесцельные односторонние уступки. А значит, цель у Еревана все та же – закрепить состояние "ни мира, ни войны", пусть после разгромного поражения, пусть оставшись почти без армии. В головах армянской элиты ничего не изменилось, и ради реализации своих иллюзий они по-прежнему идут на любые уловки и любые сделки с теми, кому выгодна постоянная напряженность на южных рубежах России. Армения готовится к новой войне.

Эти выводы в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подтвердил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Армения продолжает неконструктивное поведение по-прежнему. Чувствуется, что шок после военного разгрома в Карабахской войне у Еревана постепенно проходит, и мы видим вновь, что армянская сторона использует теперь ту же тактику провокаций, которая была свойственна ей на протяжении всего периода с 1994 года, когда был впервые установлен режим прекращения огня", - прежде всего сказал он.

"Цель и задача всех нынешних действий Еревана – попытаться каким-то образом сохранить сепаратистско-террористический анклав на территории Азербайджана и не дать реализовать трехстороннее Заявление от 9 ноября. Армения открыто саботирует выполнение обязательств, которые были взяты Николом Пашиняном. Эта политика сегодня переросла от саботажа к прямым вооруженным провокациям", - констатировал главный редактор журнала "Национальная оборона".

"К сожалению, несмотря на военное поражение, руководство Армении сохранило прежний курс политики – претензии к территориальной целостности соседних государств и покушение на их безопасность. Сепаратистско-террористический анклав Ереван стремится не только сохранить, но и постараться впоследствии легитимизировать его какими-то методами. К этим усилиям активно подключается и армянская диаспора по всему миру", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"К сожалению, поражение в войне ничему Армению не научило, и тактика провокации вооруженных столкновений с азербайджанскими войсками все так же является мейнстримом современной политики Еревана", - заключил он.