На Москву обрушилось 47% месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о том, что с 21:00 среды до 06:00 четверга синоптики зарегистрировали выпадение в столице 36 мм осадков. Это составляет 47% месячной нормы.

"На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 36 мм, что составляет 47% от месячной нормы, из них 31 мм - это с 21:00 11 августа до 06:00 12 августа [выпало]", - сообщил он, отметив, что в течение дня в Москве может выпасть еще до 5-7 мм осадков.

По мнению синоптика 12 августа может стать самым дождливым с 1948 года.