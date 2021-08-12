В Казахстане 7 747 новых инфицированных коронавирусом за сутки

За минувшие сутки медики Казахстана выявили 7 747 новых заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

В первой тройке антилидеров по числу заболевших по-прежнему столица – в Нур-Султане 1 384 инфицированных, Алматы – здесь насчитали 1 510 новых пациентов, и Карагандинская область с 1127 больными, передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших за сутки в Шымкенте – (515), Атырауской (460), Актюбинской (364), Алматинской (300), Павлодарской (297), Акмолинской (276), Костанайской (264), Восточно-Казахстанской (244), Мангистауской (218), Кызылординской (204), Западно-Казахстанской (169), Северо-Казахстанской (159), Жамбылской (135) и Туркестанской (121) областях.

Всего в стране выявлены 664 524 заболевших, 548 362 человек выздоровели.

Первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции в стране привиты 5 939 533 человек, вторым - 4 563 841 жителя страны.