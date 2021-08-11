Ингушетия представит на форуме "Армия" обувь и камуфляжную форму собственного производства

Ингушские производители представят армейскую обувь и камуфляжную форму на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", рассказали в пресс-службе главы и правительства РИ.

"Ингушетия впервые будет участвовать в VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который состоится с 22 по 28 августа в Москве. Интерес к региону вызвало открытие в прошлом году двух фабрик: швейной "4БРА" и обувной "Фелидже Пэллэ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также на форуме будет представлена медицинская спецодежда и другие элементы снаряжения.