Главная » Новости

Ингушетия представит на форуме "Армия" обувь и камуфляжную форму собственного производства

страница форума "ВК"
страница форума "ВК"

Ингушские производители представят армейскую обувь и камуфляжную форму на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", рассказали в пресс-службе главы и правительства РИ.

"Ингушетия впервые будет участвовать в VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который состоится с 22 по 28 августа в Москве. Интерес к региону вызвало открытие в прошлом году двух фабрик: швейной "4БРА" и обувной "Фелидже Пэллэ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также на форуме будет представлена медицинская спецодежда и другие элементы снаряжения.

1010 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!