Библиотека нового поколения приглашает читателей станицы Курской на Ставрополье

Уже 1 сентября в станице Курской откроется модернизированная Центральная районная библиотека нового поколения, которая была создана в рамках нацпроекта "Культура".

В библиотеке был обновлен фонд, мебель, оборудованы новые посадочные места, площадки для молодежи, семейного чтения и творческих встреч. "Площадь библиотеки увеличилась в пять раз. Теперь вместо 100 кв м она составляет более 500. Кроме того, библиотека теперь будет работать на два часа дольше", - пишет "Ставропольская правда".

Также сообщается об увеличении количества дополнительных библиотечных сервисов и услуг – у библиотеки появилась мини-типография, а в дальнейшем планируется выпуск собственной газеты. Для читателей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы места с адаптивными программами.