Международный музыкальный фестиваль в Батуми отменен из-за ситуации с COVID-19

Организаторы Батумского международного черноморского фестиваля искусства и музыки (Batumi Black Sea Music and Art Festival) объявили о его переносе.

Девятый по счету фестиваль должен был состояться в сентябре 2021 года, однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, обусловленной распространением коронавируса COVID-19, было решено перенести мероприятие на сентябрь 2022 года. Данный вопрос организаторы обсуждали с администрацией ЮНЕСКО, передает "Sputnik Грузия".

Batumi Black Sea Music and Art Festival тесно сотрудничает с международными миссиями, аккредитованными в Грузии, и проходит под патронажем ЮНЕСКО. Целью фестиваля является популяризация Грузии и грузинской культуры.

Напомним, в настоящее время Грузия переживает четвертую волну коронавируса. В последние дни в стране ежесуточно выявляют более 5 тыс случаев заражения инфекцией.