Система VAR может заработать в чемпионате Азербайджана по футболу по ходу сезона

В среду, 11 августа, исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов провел встречу с судьями и их помощниками, которые будут работать на матчах чемпионата Азербайджана в сезоне 2021/22.

В частности, Мамедов напомнил арбитрам об ошибках, допущенных судьями в прошлом сезоне, и призвал их усиленно готовиться к сезону и быть более внимательными, передает Azerisport.com.

Он также указал на то, что арбитрам, работающим на матчах первенства, нельзя встречаться с представителями и тренерами клубов. В том случае, если будут даже случайные и краткосрочные встречи, судьи должны незамедлительно проинформировать об этом Судейский комитет.

Исполнительный вице-президент АФФА также поведал о внедрении в чемпионате Азербайджана cистемы видеопомощи арбитрам (video assistant referee - VAR). По словам Мамедова, вопросы тендера уже решены. Он подчеркнул, что VAR могут начать использовать на играх первенства уже февраля 2022 года, если не будет никаких задержек, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.