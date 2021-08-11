Больницу во Владикавказе, где погибли люди, оснастят новой системой подачи кислорода

Новую систему подачи кислорода создадут в больнице Владикавказа, где из-за неисправности погибли пациенты, рассказал врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он уточнил, что существующую в медучреждении систему подачи кислорода восстановили, она действует в штатном режиме, давление кислорода нормальное. "Но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя, она неработоспособна", - цитирует Меняйло ТАСС.

Проектирование и монтаж новой системы стартуют уже сегодня, на это уйдет около двух недель.

Врио главы республики уточнил, что создание новой системы будет идти одновременно с поддержанием в рабочем состоянии имеющейся.