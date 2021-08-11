Пятеро пострадали в массовой аварии в Дагестане

Три машины столкнулись в Магарамкентском районе накануне, об аварии сообщает сайт ГУ МВД по Дагестану.

Примерно в 13:45, на 4-м километре автодороги "Гапцах-Магарамкент" автомобили Toyota Camry, под управлением 19-летнего жителя Дербента, и Ford Focus, за рулем которого был 27-летний местный житель, совершая обгон, выехали на "встречку", где допустили столкновение с поворачивавшей налево Hyundai i40, под управлением еще одного местного жителя - 24 лет.

В результате аварии водитель Hyundai, двое его пассажиров и двое пассажиров Toyota с различными телесными повреждениями были госпитализированы в местную больницу.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.